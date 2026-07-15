Haberler

İran, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve Gazze'ye insani yardım girişine getirilen kısıtlamaları kınadı. Açıklamada, İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği ve çok sayıda Filistinlinin öldüğü belirtilirken, ABD'nin de bu suça ortak olduğu vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar ile Gazze'ye insani yardım girişine getirilen kısıtlama kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail Filistin'e yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, İran'ın, İsrail'in Filistin'de ve Filistin halkına yönelik saldırılar ile Gazze'ye insani yardım girişine getirilen kısıtlamaları kınadığı belirtildi.

Bildiride ayrıca İsrail'in Gazze'deki ateşkesi 3 bin 600 kez ihlal ettiği ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bin 100 Filistinliyi öldürdüğüne dikkat çekildi.

Öte yandan ABD'nin de İsrail'e verdiği destek dolayısı ile Filistin'de işlenen insanlık suçuna ortak olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Henüz 6 yaşındaydı! Evlerinin bahçesinde korkunç şekilde can verdi
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu