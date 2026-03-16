İran: İsrail'in Güney Bölgesi Komutanlığı, Rafael şirketinin füze depoları ve Erbil'deki gruplar hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı 'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 56. dalgası kapsamında İsrail'in hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

İran, İsrail'in Güney Bölgesi Komutanlığı, İsrail'in Rafael şirketinin füze depoları ve Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde İran karşıtı faaliyetler yürüten grupları füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 56. dalgası kapsamında İsrail hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 56. dalgası, Güney Bölge Destek Komutanlığı ve stratejik Rafael füze deposuna karşı gerçekleştirildi. Aynı zamanda, Devrim Muhafızları Ordusunun insansız hava aracı birimi de Erbil'deki karşıt grupların mevzilerine ölümcül saldırılar düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
