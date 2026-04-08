İran: Lübnan'a saldırılar durdurulmazsa bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaması halinde sert bir karşılık vereceklerini açıkladı. Açıklamada, İsrail'in ateşkese uymadığı ve Lübnan'a yönelik saldırılar kınandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları derhal durdurmaması halinde, "pişman edici bir karşılık" vereceklerini bildirdi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in geçici ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarına ilişkin açıklamasını yayınladı.

İsrail'in ateşkese varılmasının üzerinden birkaç saat geçmeden Beyrut'ta "vahşice bir katliama" başladığına işaret edilen açıklamada, Lübnan'a düzenlenen saldırılar "en şiddetli şekilde" kınandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz." tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
