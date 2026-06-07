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İran ordusu: İsrail, İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak

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İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası gibi yasaklı silahlar kullandığı ve ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı.

İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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