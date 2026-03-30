İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çaldı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak, İsrail'e iki füze saldırısı düzenledi. Saldırılar sırasında Tel Aviv de dahil olmak üzere birçok şehirde sirenler çaldı.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın yarım saat arayla İsrail'e düzenlediği iki misillemede, ülkenin merkez bölgesindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede de ülkenin merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesi nedeniyle bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu belirterek bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemelerinin ardından isabet veya yaralanmaya ilişkin bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı

Dolgu mağduruydu! Yüzünü gerdiren ünlü ismin son hali ortaya çıktı
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri'de ele geçirildi

Miktar öyle böyle değil! Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil

Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu...