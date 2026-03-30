İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çaldı

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın yarım saat arayla İsrail'e düzenlediği iki misillemede, ülkenin merkez bölgesindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede de ülkenin merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesi nedeniyle bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu belirterek bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemelerinin ardından isabet veya yaralanmaya ilişkin bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.