Haberler

İran basını: İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederse Hürmüz Boğazı açılmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmaması halinde başka hiçbir konuda müzakere yapılmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı açmayacağını bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması durumunda, İran'ın başka hiçbir konuda müzakere yapılmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı kaynak konuya ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu kişi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması durumunda, İran'ın başka hiçbir konuda müzakere yapmayacağını belirtti.

Mutabakat metnindeki 13. madde uyarınca, ABD'nin 1. maddede üstlendiği taahhütleri yerine getirmemesi durumunda 5. maddenin de uygulanmayacağını belirten kaynak, bunun da Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Kaynak, mutabakat metnine göre, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ön koşulları arasında, İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakılması ve Katar ile varılan anlaşma doğrultusunda bunun ilk aşamada hayata geçirilmesinin yer aldığına işaret etti.

İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, 1. maddenin uygulanması kapsamında tüm cephelerde, özellikle Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi, ablukanın tamamen kaldırılması, İran'ın petrolü, petrokimya ürünleri ile türevlerinin satışına yönelik yaptırım muafiyetlerinin verilmesinin de söz konusu ön koşulun içinde yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü

YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber