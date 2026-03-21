İran: İsrail'e gerçekleştirilen İHA saldırısında Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçak yakıt depoları hedef alındı

İran Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde İsrail'e İHA saldırısı gerçekleştirildiğini ve Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçak yakıt depolarının hedef alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail'e İHA saldırısı gerçekleştirildiği ve askeri altyapı ile Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçak yakıt depolarının hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada ayrıca saldırılarla birlikte Ben Gurion Havalimanı'ndaki askeri sevkiyatlar ile havalimanı hizmetlerinin akamete uğradığı ve saldırıların, İran'a yönelik "tehditlerin" ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği belirtildi.