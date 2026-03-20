Haberler

İran'ın saldırı başlatmasının ardından İsrail'de üç kez sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İsrail'e yönelik başlattığı üç dalga halinde füze saldırısında bulundu. İsrail ordusu, füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı. Saldırılardan sonra İsrail'in güneyinde sirenler çaldı, ancak yaralanma bildirimi yapılmadı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından üç dalga halinde gelen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın bir saatte üç dalga halinde ateşlediği füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın güneyinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından üç saldırıda da güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu füzelerden birinin açık alana düştüğünü iddia ederken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelere ilişkin gerekli olması halinde güncelleme yapılacağını duyurdu.

Saldırılar İran basınının, İsrail'e yönelik yeni saldırı dalgasının başlatıldığını kaydetmesinin ardından gerçekleşti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
