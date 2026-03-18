İran'ın art arda misillemeleri nedeniyle İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı

Güncelleme:
İran, Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla İsrail'e saldırı başlattı. Tel Aviv ve çevresinde sirenler çalarken, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından durdurulmaya çalışıldığı bildirildi. Bölgedeki patlama sesleri ve hasar raporları dikkat çekiyor.

TEL İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv semalarında İran'dan atılan çok başlıklı bir füzenin görüldüğünü, art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ilk belirlemelere göre Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldiğini kaydetti.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te kısa aralıklarla art arda iki kez sirenlerin çaldığı ve Kudüs semalarında çok güçlü patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
