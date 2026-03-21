Haberler

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın gerçekleştirdiği yeni füze saldırısı sonrasında İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı. İsrail ordusu hava savunma sistemlerini devreye alırken, sığınakta kalmaları için uyarılar yapıldı.

TEL İran'ın yeni füze saldırısının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde geniş bir bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusu, İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken İsraillilerden, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan yapılan misilleme nedeniyle başkent Tel Aviv'in yanı sıra Lod, Ramle, Nes Ziona, Ramat Gan, Bat Yam, Rishon Leziyon ve Rehovot'ta sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

İran'dan atılan füzelerin önlenmesinin ardından Rishon Leziyon kentinde 3 noktaya füze ve şarapnel parçalarının düştüğü belirtildi.

İsrail basını, parçaların bir binaya ve yola düştüğünü ve küçük çaplı hasara yol açtığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise misillemede ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
