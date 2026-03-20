İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Rehovot'a şarapnel parçaları düştü

Güncelleme:
İran'dan atıldığı belirtilen füzeler nedeniyle İsrail'in Rehovot kentine şarapnel parçaları düştü. Hava savunma sistemleri devreye girerken, sirenler çaldı ve bazı bölgelerde yangınlar çıktı.

TEL İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Rehovot kentine şarapnel parçaları düştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Rehovot kentinde bazı caddelere ve bir evin çatısına şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle şarapnel parçalarının isabet ettiği evin çatısında yangın çıktığı görüldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
