Haberler

İran'ın İsrail'in güneyine misillemesinde Eilat kentinde bir noktaya füze isabet etti

Güncelleme:
İran, İsrail'in güneyine yönelik misilleme olarak Eilat kentini hedef aldı. Füze saldırısında can kaybı bilgisi yok, ancak bölgede hasar meydana geldi.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde, bir füze Eilat kentinde bir bölgeye isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Eilat'ta sirenler çalarken bir füzenin kentteki bir noktaya isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füze düştüğü bildirilen bölgeleri araştırmak üzere sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, henüz can kaybı bilgisi alınmadığı belirtilirken yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı; gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Eilat'ta çeşitli noktalara şarapnellerin düştüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
