İran'ın misilleme saldırısı sonucu Tel Aviv ve çevresinde 6 kişinin yaralandığı bildirildi

İran'dan gerçekleştirilen yeni füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde 6 kişi yaralandı. Füze parçaları Ayalon Otoyolu ve Petah Tikva'daki bir binaya isabet etti.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde bazı noktalara füze parçalarının düşmesi nedeniyle 6 kişinin yaralandığı ve hasar oluştuğu bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, füze parçalarının Tel Aviv'deki Ayalon Otoyolu ile ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva bölgesinde bir binaya isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise Tel Aviv ve çevresinde misilleme nedeniyle 6 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'dan düzenlenen yeni füze saldırısının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri sirenlerin çalmasının ardından Tel Aviv'de güçlü patlamalar gerçekleştiğini aktardı.

Tel Aviv merkezde de ambulansların sirenlerini açarak hasar oluşan bölgelere hızlıca gittiği görüldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
