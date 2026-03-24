İran'ın gece yarısından itibaren yaptığı 5'inci misilleme İsrail'in güneyini hedef aldı

İran'ın İsrail'in güneyini hedef alan 5. misillemesi sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. Birüssebi ve Gazze yakınlarındaki yerleşimlerde sirenler çaldı, olayda ölü ve yaralı bulunmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'ın misillemesi nedeniyle Birüssebi (Beer Sheva) kenti ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan atılan füzelerden birinin açık alana düştüğü, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
