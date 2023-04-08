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İran'dan Iğdır'a ayakkabısının içinde uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı

İran'dan Iğdır'a ayakkabısının içinde uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Türkiye'ye İran'dan uyuşturucu getirirken Iğdır'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Türkiye'ye İran'dan uyuşturucu getirirken Iğdır'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İran'dan gelen ve polis ekiplerince durdurulan bir araçtan indirilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içine gizlenmiş şekilde 369 gram metamfetamin bulundu.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Iğdır İran Güncel Haberler

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