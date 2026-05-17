İranlı Üst Düzey Yetkili: Hürmüz Boğazı'ndaki Trafiği Yönetecek 'Profesyonel Mekanizma' Hazırladık

TAHRAN, 17 Mayıs (Xinhua) -- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini belirlenen bir güzergah üzerinden yönetmek üzere "profesyonel bir mekanizma" açıklayacaklarını duyurdu.

Azizi cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu rotanın, ticari gemileri boğazdan çıkarmayı amaçlayan ABD askeri operasyonu "Özgürlük Projesi" paydaşlarına "kapalı olacağını" ifade etti.

İranlı yetkili, zamanlama konusunda ise ayrıntı vermedi.

Kaynak: Xinhua