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İran'dan, Hürmüz'de "askeri görev gücü" oluşturmaya hazır olduklarını duyuran İngiltere ve Fransa'ya tepki

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda çok uluslu askeri güç oluşturma planlarına tepki göstererek, boğazın güvenliğinin kıyı devletlerinin sorumluluğunda olduğunu ve maceracılığın sonuçlarına katlanacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda "Çok Uluslu Askeri Görev Gücü" oluşturmaya hazır olduğuna dair açıklamalarına, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve kriz yaratanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır." ifadeleriyle yanıt verdi.

Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yayımladıkları ortak açıklamaya cevap verdi.

İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda "geçişleri desteklemek için Çok Uluslu Askeri Görev Gücü'nü devreye sokmaya hazır olduklarına" dair açıklamasına işaret eden Garibabadi, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçler için askeri geçit töreni alanı değildir. Boğazın güvenliğinin sorumlusu ve garantörü olan İran, bu hassas su yolunda herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulunmaktadır.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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