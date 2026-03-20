İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Rehovot'ta 2 kişi yaralandı

İran'dan yapılan füze saldırısı sonucunda İsrail'in Rehovot kentine şarapnel parçaları düştü. Olayda 2 kişi hafif yaralandı. İsrail hava savunma sistemleri devreye girdi ve Tel Aviv ile çevresinde sirenler çaldı.

TEL İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Rehovot kentine şarapnel parçaları düştüğü ve 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Rehovot kentinde bazı caddelere ve bir evin çatısına şarapnellerin düştüğü bildirildi. Şarapnel parçalarının isabet ettiği evin çatısında yangın çıktığı görüldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran misillemesinde Rehovot kentinde 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İran'dan peş peşe misillemeler

İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından İsrail'in orta kesiminde füze saldırılarının yeniden başladığına işaret eden ön uyarılar geldi.

Cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından İsrail orta kesimindeki başkent Tel Aviv ve çevre kentlerin yanı sıra Kudüs'te art arda iki kez sirenler çaldı.

AA muhabirleri, Tel Aviv ve Kudüs'te gökyüzünde art arda şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kızıl Davut Yıldızı ise son misillemeye ilişkin henüz ölü ve yaralı ihbarı alınmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
