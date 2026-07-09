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İran, ABD'nin saldırılarla mutabakatı ihlal ettiğini BM Güvenlik Konseyi'ne bildirdi

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İran, ABD'nin askeri saldırılarının BM Şartı ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal ettiğini belirterek BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreteri'ne mektup gönderdi.

İran, ABD'nin saldırılarının "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nın açık bir ihlali olduğunu" BM'ye bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD'nin saldırılarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ayrı ayrı mektuplar gönderdi.

Mektupta, "BM Şartı'nı ve uluslararası yükümlülüklerini açıkça ihlal eden ABD'nin, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı bir kez daha yaygın askeri saldırılar başlattığı" kaydedildi.

Söz konusu saldırıların BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık bir ihlali ve İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 1. maddesinin temel bir ihlali olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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