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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BM Genel Sekreteri Guterres'in Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalara ilişkin açıklamalarını sorumsuzca ve haksız bulduklarını belirterek, İran'ın saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, BM'nin internet sayfasında yer alan ve Guterres'in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM'ye tepki gösterdi.

Bekayi, " İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır." dedi.

Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini ileri süren Bekayi, İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırılarının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve uluslararası hukuka da aykırılık teşkil etmediğini savundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan "saldırıların tamamının" durdurulması gerektiğini ifade etmişti.

Söz konusu son gelişmeden rahatsız olduğunu aktaran Guterres, "Körfez'deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından ve İran'ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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