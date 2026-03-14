İran'dan Bae'de Abd Üslerine Yakın Bölgelerde Yaşayanlara Tahliye Çağrısı

İran Devrim Muhafızları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ABD üslerine yakın yerlerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Sözcü Zülfikari, Amerikan füzelerinin hedef alınabileceğini belirtti.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD üslerine yakın bölgelerde yaşayan sivillere bulundukları yerlerden uzaklaşma çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Hatem el-Enbiya (Khatam) Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, yaptığı açıklamada İran'ın topraklarını savunma hakkına sahip olduğunu belirterek, "BAE'deki limanlar ve rıhtımlarda konuşlandırılmış Amerikan füzelerinin hedef alınmasının meşru olduğunu" söyledi.

Zülfikari ayrıca ABD askerlerinin bulunduğu noktaları "saklandıkları yerler" olarak nitelendirerek bu bölgelerin de hedef olabileceğini ifade etti. İranlı sözcü, sivillerin zarar görmemesi için özellikle Müslüman halka BAE'deki şehirleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste