İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BAE'ye eleştirilerde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını savunarak, "BAE bu saldırıların aktif bir ortağı, bu konuda hiç kuşku yok." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Erakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak, "BAE'nin ülkeme karşı yapılan saldırılarda doğrudan yer aldığını söylemeliyim. Saldırılar başladığında, kınamaktan bile kaçındılar." diye konuştu.

BAE'nin ülke topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verdiğini savunan Erakçi, "Dün, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Abu Dabi'ye seyahat ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu saldırılara katıldıkları ve belki de doğrudan bize karşı hareket ettikleri de ortaya çıktı. Bu nedenle BAE bu saldırının aktif bir ortağıdır ve bu konuda hiç kuşku yok." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, İsrail ile olan ittifakının BAE'yi korumadığını belirterek, Abu Dabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

BAE temsilcisinin uluslararası hukuktan söz ettiğine işaret eden Erakçi, "Ancak, lütfen bana uluslararası hukukun hangi maddesinin sebepsiz ve önceden kışkırtma olmaksızın bir saldırganlık eylemini desteklemenize izin verdiğini söyleyebilir misiniz?" sözleriyle BAE'ye tepki gösterdi.