Haberler

Milli Savunma Bakanlığı: İran'dan Ateşlenen Balistik Mühimmat NATO Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesi üzerine Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu olay, bölge güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önceki günlerde yapılan açıklamalarda, 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart günleri de İran'dan ateşlenen balistik mühimmatların Türk hava sahasına girerek etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarının başlamasının ardından bugün etkisiz hale getirilen mühimmat, Türk hava sahasına giren dördüncü balistik mühimmat olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

