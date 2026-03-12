Haberler

MSB: Diyarbakır'da boş araziye balistik mühimmat parçaları düştü

Güncelleme:
MSB, 9 Mart'ta İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yok.

MSB: 9 Mart'ta, İran'dan ateşlenen ve hava sahamıza giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep ve Diyarbakır'da boş araziye düştüğü olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmemiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
