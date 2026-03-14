İran Devrim Muhafızları Komutanı: ABD, tankerleri koruma iddiasının ardından başkalarından yardım istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak için bölgeye savaş gemileri göndereceğini öne sürdüğü açıklamasının ardından, Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tengsiri, Trump'ın, sosyal medya hesabındaki paylaşımını alıntılayarak, "ABD'liler İran Donanması'nın yok edildiği ve ardından tankerleri korudukları yönünde yalan iddialarda bulundular. Şimdi ise başkalarından yardım istiyorlar." açıklamasında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın henüz askeri olarak kapatılmadığını vurgulayan Tengsiri, Boğaz'ın yalnızca kontrol altında tutulduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, şimdi Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için diğer ülkelerden, hatta Çin'den, yardım istemek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

"ABD'nin yıllardır övündüğü güvelik şemsiyesinin artık delik deşik olduğu ortaya çıktı." sözlerine yer veren Erakçi, şunları aktardı:"

"Bu şemsiye sadece caydırıcılık sağlamada başarısız olmakla kalmadı aynı zamanda gerilim ve krize yol açtı."

Erakçi, "İran, kardeş komşulardan, yabancı saldırgan güçleri topraklarından çıkarmalarını istiyor, bu güçlerin tek kaygısı İsrail'i savunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri paylaşarak, "Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, Boğaz'ın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla, ABD ile eşgüdüm içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek." ifadesine yer vermişti.