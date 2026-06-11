Haberler

İranlı komutandan ABD'ye, "Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin güneydeki saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nı güvensiz kılmakla tehdit ederek bölgeyi ABD için cehenneme çevireceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için "cehenneme çevireceklerini" ifade etti.

İran'ın füze operasyonlarından sorumlu Tuğgeneral Musevi, ABD'ye misilleme saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Musevi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor

Savaş başladı, uçaklar peş peşe vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur

İran'dan dünyanın gözü önünde olay tehdit: Eğer açarsanız, durdururuz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz

Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Trump, İsrailli gazetecinin skandal sorusu karşısında tuzağa düşmedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf ettirmedi

Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi