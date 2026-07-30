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Yaşamını sürdürdüğü konteynerin yanında ölü halde bulundu

Yaşamını sürdürdüğü konteynerin yanında ölü halde bulundu
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Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşlı bir adam, yaşamını sürdürdüğü konteynerin yanında ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşlı bir adam, yaşamını sürdürdüğü konteynerin yanında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5049 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Zeki Uysal'ı konteynerin yanında hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Astım başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Uysal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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