Haberler

İran liderinin danışmanı Rızai: "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran liderinin danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin olası saldırılarına karşı 'saldırgan düşman ve işbirlikçilerinin şiddetle cezalandırılacağını' belirtti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesini kullandı.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin ülkeye başlattığı saldırılara karşılık vereceklerini belirtti.

Mesajında, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 194. ayetini alıntılayan Rızai, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
ABD, İran'ı yeniden vurdu! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı

Savaş yeniden başladı! ABD, bombalar yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki...

Tarihe geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası

CHP Genel Merkezi’nden medyaya ödendiği iddia edilen para ortaya çıktı
Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı

Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı
Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı

Bir ay sonra düğünü vardı, başına geleni anlayınca yığıldı kaldı

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi