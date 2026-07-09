İran liderinin danışmanı Rızai: "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak"
İran liderinin danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin olası saldırılarına karşı 'saldırgan düşman ve işbirlikçilerinin şiddetle cezalandırılacağını' belirtti.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye saldırılarına ilişkin, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesini kullandı.
Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin ülkeye başlattığı saldırılara karşılık vereceklerini belirtti.
Mesajında, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 194. ayetini alıntılayan Rızai, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesine yer verdi.