İran: ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli." dedi.

Azizi, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin İran'a saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Azizi, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvenliklerini ellerinden alacağımızı bilmeli." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlamalar meydana gelmişti.

İran basını Çabahar kentindeki İmam Ali Hastanesi'nin saldırılarda vurulduğunu duyurmuş ve kentin bazı kısımlarında elektriklerin kesildiğini duyurmuştu.

Ayrıca Buşehr ve Ebu Musa Adası'nda da patlama seslerinin duyulduğu belirtilmiş ancak Buşehr Nükleer Santrali'nde herhangi bir zararın meydana gelmediği aktarılmıştı.