Haberler

İran: Abd, Hamaney'i Öldürmenin Bedelini Ağır Şekilde Ödeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin dini lider Ali Hamaney'i hedef alması durumunda ağır sonuçlarla yüzleşeceğini belirtti. Trump'ı İran ile 'adaletsiz' bir savaşa sürüklemekle suçladı.

TAHRAN, 5 Mart (Xinhua) -- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i öldürmesinin bedelini "ağır bir şekilde ödeyeceğini" söyledi.

Laricani pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın halkını İran'la "adaletsiz" bir savaşa sürüklediğini belirtti.

Laricani, "Trump'ın artık karar vermesi gerekiyor. Sadece son birkaç günde 500 Amerikan askeri öldürüldükten sonra önce ABD mi geliyor yoksa İsrail mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı
İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi

İran'ın Büyük Ayetullahı Amoli'den tüyleri diken diken eden çağrı