İran Dışişleri Bakanı: "Kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş pek çok sürpriz içerecek"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Kongresi'nin İran'a karşı savaşta onlarca uçak kaybını doğruladığını belirterek, öğrenilen derslerle yeni bir savaşın daha fazla sürpriz içereceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'a karşı açılan savaşta ABD Kongresi'nin de onlarca milyarlarca dolar değerinde askeri uçakların kaybedildiğini doğruladığına dikkati çekerek, "Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Kongresi'nin İran'a karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı savaşta Amerikan ordusunun F-35 dahil olmak üzere onlarca uçak kaybettiğine dair bilgi içeren raporunu alıntıladı.

İran Dışişleri Bakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran'a savaşın başlatılmasından aylar sonra, ABD Kongresi milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybını kabul ediyor. Göklere çıkarılan F-35'i ilk kez düşürenin de güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu doğrulandı. Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek."

ABD Kongresinin Araştırma Servisi tarafından hazırlanan raporda, ABD ordusunun İran ile savaş sırasında 1 F-35, 4 F-15, 7 KC-135 yakıt ikmal uçağı başta olmak üzere toplam 42 uçak kaybettiği bilgileri yer almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
