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İran, ABD saldırılarına destek veren kaynakların hedef alınacağını duyurdu

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İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin olası saldırgan eylemlerine destek verecek her kaynağın meşru hedef olacağını açıkladı. CENTCOM ise Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılara misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefi vurduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD ordusunun İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırısına destek verecek kaynağın hedef alınacağını belirtti.

İran devlet televizyonu, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "ABD ordusunun İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırgan eylemlerine verilecek her türlü desteğin kaynağı silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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