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İran: Mutabakat Zaptının Öncelikli Beş Hükmü Yerine Getirilmedikçe ABD ile Müzakerelere Başlamayacağız

İran: Mutabakat Zaptının Öncelikli Beş Hükmü Yerine Getirilmedikçe ABD ile Müzakerelere Başlamayacağız
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile imzalanan barış mutabakatındaki beş ön koşul yerine getirilmedikçe nihai anlaşma müzakerelerine başlanmayacağını açıkladı.

TAHRAN, 1 Temmuz (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran ile ABD arasında kısa süre önce imzalanan barış mutabakat zaptındaki bazı maddeler uygulanmadıkça İran'ın ABD ile nihai anlaşmaya yönelik müzakerelere başlamayacağını söyledi.

İran'ın müzakere heyetine de başkanlık eden Kalibaf, salı günü devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği demeçte, mutabakat zaptının uygulanması ve ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Kalibaf, İran heyetinin kısa süre önce İsviçre'ye yaptığı ziyaretle, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin İran'ın ham petrol ihracatına yaptırım muafiyeti tanıması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını öngören mutabakat hükümlerinin uygulanmasının amaçlandığını söyledi.

Kalibaf, bu beş ön koşul yerine getirilmedikçe mutabakatın diğer hükümlerinin uygulanmasına başlanmayacağını vurguladı.

İran, ABD ve Lübnan'ın ateşkesi uygulamak, Lübnan'daki savaşın sona ermesini sağlamak ve ülkenin egemenliğini korumak amacıyla ortak bir komite kurulması konusunda anlaştığını belirten Kalibaf, İran ve ABD'nin temsilcilerini şimdiden belirlediğini söyledi.

Kalibaf, İran'ın bir yandan diyalog yolunu izlerken, gerektiğinde güç kullanmaktan da çekinmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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