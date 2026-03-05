İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: "ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD- İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkesinin ABD'ye mesaj göndermediğini ve herhangi bir mesaj alınmadığını söyledi.

ABD merkezli MS NOW televizyonuna konuşan Tahtrevançi konuya ilişkin bilgi verdi.

Tahtrevançi, "ABD'den hiçbir mesaj almadık ve hiçbir mesaj da göndermedik, çünkü yalnızca kendimizi savunmaya odaklandık. Bu yüzden hem mesaj göndermedik hem de ABD ya da başka herhangi bir taraftan mesaj almadık." ifadelerini kullandı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.