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Erakçi: "ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası saldırılarına karşı sert yanıt vereceklerini ve saldırganlığa destek verenlerin meşru hedef olacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, desteğin türü ne olursa olsun, ABD'nin olası saldırılarında katkısı bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından Erakçi ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş." ifadesini kullanan Erakçi, "İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak." uyarısında bulundu.

Erakçi, ABD'nin olası saldırılarına ilişkin de "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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