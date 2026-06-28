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İran: Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik

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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD'nin İran'ın güney kıyılarına yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini ve ateşkes ihlallerine daha şiddetli yanıt verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ABD'nin, İran'ın güney kıyılarına yönelik saldırıları hakkında, "Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Muhibbi, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar hakkında konuştu.

Muhibbi, "düşmanın" daha önce de "tecrübe edildiği üzere hilekar ve güvenilmez" olduğunu ve müzakere sürecinde dahi harekete geçtiğini belirterek, "Düşmanın tüm girişimlerine cevap verdik." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin her türlü girişime karşılık vereceğini vurgulayan Muhibbi, "Düşman ateşkesi ihlal ettiğinde her defasında daha şiddetli karşılık alacak." dedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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