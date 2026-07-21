İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD Savunma Bakanlığı asker kayıplarını gizliyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Savunma Bakanlığının, asker kayıplarını gizlediğini iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'de hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının ABD Savunma Bakanlığının açıkladığı rakamdan daha fazla olduğunu öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının, askeri kayıplarını gizlediği ve özellikle Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırılarda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesi, "ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etmişti.

Öte yandan İran'ın ABD üslerine saldırılarında 100 ABD askerinin yaralandığı öne sürülmüştü.

Bu iddiaların ardından Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin "bir dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini" ve bunların yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü doğrulamıştı.

ABD ayrıca, 3 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.