İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Şekerci: "Yeni Bir Saldırıya Daha Sert Karşılık Verilecek"

(ANKARA) - İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü Ebulfazl Şekerçi, "ABD veya İsrail'den gelebilecek yeni bir saldırıya daha güçlü, daha ağır ve daha sert yanıt verileceğini" açıkladı.

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'ye konuşan İran Silahlı Kuvvetleri'nin Kıdemli Sözcüsü Şekerçi, "Yeni bir saldırganlığa verilecek yanıt, daha önce olduğundan farklı olacaktır" dedi. "İran'ın karşı saldırılarının önceki çatışmalara kıyasla daha sert, daha ağır ve daha güçlü olacağını" ifade eden Şekerçi, "ülkesinin olası bir çatışmaya hazır olduğunu" belirtti.

Şekerçi ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki rolüne dikkat çekerek, "İran, güvenliği sağlamak ve uluslararası ticareti korumak amacıyla bu hayati su yolunu kararlı ve kesin bir şekilde yönetecektir" ifadelerini kullandı.

