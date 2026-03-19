İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

ABD-İsrail-İran savaşının 20'nci gününde füzeler peş peşe ateşlenmeye devam ediyor. Tahran'ın başlattığı yeni misilleme dalgasında Kuveyt'teki petrol rafinerisi vuruldu.

"SİZİ BU TOPRAKLARA GÖMECEĞİZ"

Tüm gözler bölgeye çevrilmişken İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara saldırısına yönelik seçenekleri değerlendirdiğine yönelik haberlere sert cevap verdi. İran tarafından yapılan açıklamada, "Kara saldırısına yüzde yüz hazırız" denildi. Açıklamada, İsrail ve ABD'ye işaret edilerek "Biz bu durumu yıllardır bekliyoruz. Sizi bu topraklara gömeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN TAZMİNAT TALEBİ

İran Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, 'ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında topraklarının kullanılmasına engel olmayan' Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran'a tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

ŞARAPNELLER DÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv kenti ve çevresinde bazı bölgelere şarapnellerin düştüğünü belirtti.

KUVEYT'TE PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları engellemesinden kaynaklandığı belirtildi.Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği kaydedildi, vatandaşlara ilgili kurumlar tarafından yapılan güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.Saldırının ardından Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu tesiste yangın çıktığını bildirdi.

ABD'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A SEYAHAT UYARISI

ABD Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'da yaşayan veya seyahat etmek isteyen ABD vatandaşlarına yönelik uyarı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, Suudi Arabistan'daki Riyad, Cidde ve Dammam havaalanlarının faaliyette olduğu belirtildi ve "Orta Doğu'dan ayrılmak istiyorsanız, ABD hükümeti size mevcut ayrılma seçenekleri hakkında en güncel bilgileri sağlayarak yardımcı olmaya hazırdır" denildi.

"SABRIMIZ SINIRSIZ DEĞİL"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, İran'ın ülke topraklarına düzenlediği saldırılara, Riyad'da Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ardından sert tepki gösterdi. Faysal bin Ferhan Al Suud saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetimini stratejisini derhal "yeniden hesaplamaya" çağırarak, İran'ın bölgesel komşularını hedef alma stratejisini dikkatle planladığını söyledi. Suudi Bakan Al Suud, "Bu hedeflemelerin bazılarındaki doğruluk seviyesi, bunu hem komşularımızda hem de krallıkta görebilirsiniz, önceden tasarlanmış, planlanmış, organize edilmiş ve iyi düşünülmüş bir şey olduğunu gösteriyor. Krallığın hangi durumlarda savunma amaçlı bir eyleme geçeceğini ya da geçmeyeceğini açıklamayacağım, çünkü bunun İranlılara sinyal vermek açısından akıllıca bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ancak İranlıların, krallığın ve saldırıya uğrayan ortaklarının ve diğerlerinin, bunu yapmayı seçmeleri halinde kullanabilecekleri çok önemli kapasite ve kabiliyetlere sahip olduğunu anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.