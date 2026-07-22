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İran ordusu: Ürdün'deki ABD'ye ait Muvaffak Salti Hava Üssü'nü İHA'larla hedef aldık

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İran ordusu, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ndeki ABD binalarını ve mühimmat depolarını İHA'larla vurduğunu açıkladı.

İran ordusu, Ürdün'deki ABD'ye ait Muvaffak Salti Hava Üssü'nde bulunan bazı binalar ve mühimmat depolarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak "Yıldırım Operasyonu"nun 22'nci dalgası kapsamında Ürdün'deki ABD üssünün hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde bulunan ABD unsurlarına ait binalar ve mühimmat depolarının İHA'larla vurulduğu öne sürüldü.

ABD'nin gece saatlerinde İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

İran'ın Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan ve Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ile Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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