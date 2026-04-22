İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD'nin ateşkesi uzatma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin ateşkesi uzatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, İran'ın çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararına ilişkin, " İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." dedi.

İran basınına göre Bekayi, ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını dile getiren Bekayi, "İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca ülkesinin, "saldırganlardan ve savaş suçlularından" hesap sorulması ve tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
