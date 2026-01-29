Haberler

İran, ABD ile müzakereye açık olduğunu yineledi

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD ile müzakerelere kapılarının açık olduğunu ancak gerçek bir diplomatik çözüm için güvence istediklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin ABD ile müzakereye kapalı olmadığını ancak ABD'nin "gerçek bir diplomatik çözüm üretmeyi amaçladığına dair güvence almaları halinde" müzakereye başlayabileceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Arif, daha önce müzakereye hazır olduklarını ilan ettiklerini hatırlatarak, geçmişte yürütülen görüşmeler sırasında İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu nedenle yeni bir müzakere sürecine girilmesi halinde benzer adımların tekrarlanmayacağına dair garanti istediklerini ifade eden Arif, karşı tarafın gerçekten müzakere arayışında olup olmadığının netleşmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ile müzakerelere devam ederken Haziran 2025'te bu ülkenin saldırılarına uğradıklarını kaydeden Arif, "Peki, bu sefer aynısını yapmayacaklarına dair ne garanti var? Eğer gerçek bir müzakere aradıklarından ve daha büyük bir kötülüğü gizlemediklerinden emin olursak müzakere edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
