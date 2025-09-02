İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere yapmaya açık olduklarını ancak ABD'nin Tahran'ın füze programı gibi konuları gündeme getirerek görüşmeleri engellediğini belirtti.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile müzakerelerin yolu kapalı değil ancak müzakereler konusunda yapmacık sözler eden, masaya gelmeyen ve bunun için de haksız yere İran'ı suçlayan Amerikalıların kendisidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın müzakereler konusundaki tutumunun "rasyonel" olduğunu belirten Laricani, "Füze kısıtlamaları gibi gerçekleştirilemeyecek konuları gündeme getirerek, her türlü görüşmeyi geçersiz kılan bir yol çiziyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
