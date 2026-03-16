İran'da faaliyet gösteren ayrılıkçı Komele'nin Irak'taki kampına 3 füze saldırısı yapıldığı bildirildi
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Komele kampına 3 füze ile düzenlenen saldırıda büyük çaplı hasar meydana gelmedi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
ERBi İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı Komele'nin (İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına 3 füze ile saldırı düzenlendi.
Yerel medyaya göre, Komele'nin üst düzey yetkililerinden Ali Rencberi konuya ilişkin açıklama yaptı.
Rencberi, Zırgıvez'deki kampa 3 füzenin isabet ettiğini belirtti.
Saldırı sonrasında kampta büyük çaplı bir hasarın oluşmadığı kaydedildi.
Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Komele kampına 11 Mart'ta da 6 kamikaze İHA ve 1 füzeyle saldırı yapılmış, saldırıda bir Komele üyesinin öldüğü, bir üyenin de yaralandığı aktarılmıştı.
Komele, İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.