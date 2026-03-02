Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti. Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşanan olaylar sonrası vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Tahran'da yaşayan bir Çin vatandaşının saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının hayatını kaybeden vatandaşın ailesine gerekli desteğin sağlanması için Tahran'daki büyükelçiliğe talimat verdiğini ifade eden Sözcü Mao, "Can kaybının yasını tutuyor, ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Mao, İran'daki kritik güvenlik durumu nedeniyle diplomatik misyonlarının birden fazla güvenlik uyarısı yayınladığını ve Çin vatandaşlarına ülkeyi en kısa sürede terk etme çağrısında bulunduğunu belirtti.

3 binden fazla Çin vatandaşı tahliye edildi

Çin'in İran'a komşu ülkelerdeki diplomatik misyonlarının da tahliye edilen vatandaşlara yardım sağlamak üzere sınır kapılarına çalışma grupları gönderdiğini kaydeden Mao, bugün itibarıyla İran'dan 3 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini kaydetti.

Mao, kritik güvenlik durumunun devam ettiğine dikkati çekerek, Çin vatandaşlarını bir kez daha güvenlik için tedbir almaya ve ülkeyi en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi