İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 867'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 867'ye yükseldiğini açıkladı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Kermanpur konuya ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Son olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 867, yaralanan 5 bin 946 kişiden 2 bin 184'nün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, ABD- İsrail saldırılarında ölenlerden, yüzde 12'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydetti.

İran Kızılayı dana önce ABD- İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.