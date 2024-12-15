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İran'da zorunlu başörtüsü tasarısı durduruldu

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İran'da "Tesettür Yasası" olarak bilinen zorunlu başörtüsü tasarısı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durduruldu. Hükümetin revize edilmiş bir tasarı sunması bekleniyor. Reformistler, söz konusu yasanın önüne geçilmesini talep ediyor.

İran'da bugünlerde yürürlüğe girmesi beklenen zorunlu başörtüsünü içeren "Tesettür Yasası" tasarısının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durdurulduğu bildirildi.

İran'da zorunlu başörtüsü tasarısı durduruldu

İRAN'DA TESETTÜR YASASI DURDURULDU

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Meclisi Divan Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, tartışmalara neden olan yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi. Selimi, "Bu tasarı önceki hükümet (İbrahim Reisi hükümeti) tarafından gönderilmişti. Bugün Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, bu yasanın ilan sürecinin durdurulmasını talep etmiştir. Bunun yerine hükümet tarafından revize edilmiş tasarının meclise sunulacağı belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

İran'da zorunlu başörtüsü tasarısı durduruldu

REFORMİSTLER YASA TASLAĞINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bir süredir İran Meclisi ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında görüşülen ve "Tesettür Yasası" olarak bilinen "aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki" kanununun 13 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ülkedeki reformistler yasa taslağına tepki göstermiş, hükümetin başındaki reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan'dan söz konusu yasanın önüne geçilmesini istemişlerdi.

İran'da zorunlu başörtüsü tasarısı durduruldu

TASARININ İÇERİĞİ

Muhafazakar İbrahim Reisi hükümeti döneminde hazırlanan kanun 72 maddeden oluşurken, yasaya riayet etmeyen kadınlara 71 dolar ile yaklaşık 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilecek. Para cezasını 10 gün içinde ödemeyenlere, devlet daireleri ve bankalarda hizmet verilmeyecek, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet de alamayacaklar.

İran'da zorunlu başörtüsü tasarısı durduruldu

MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle 13 Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 ay sürmüş ve 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsüne riayet etmediği gözlenmiş, bu durum ülkedeki radikal muhafazakar siyasetçilerin tepkisine yol açmıştı.

İran'da zorunlu başörtüsü tasarısı durduruldu
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Kemalist yobazlar da vaktiyle başörtüsü yasağı koymuştu ama çok şükür Ak parti ile kadınlara özgürlük geldi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıVEFA:

İran böyle devam ederse Suriye den bin beter olacak. Baş örtüsünün zorunlusu mu olur. Kaçıncı asırda, hangi çağda kaldınız. Bırakın artık bu cahiliye devrinin bağnaz, yobaz icatlarını!!!

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMurat Celik:

zaten bu şekilleriyle de açıklar hiç kapatmasınlar daha iyi

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Haber YorumlarıEvvab:

eyvah Kemalistler bu dan sonra yallah iran a diyemeyecek.

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