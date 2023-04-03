İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek

İran'da Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler sonrası, bazı kentlerde kadınların başörtüsü kurallarına riayet etmemesi rejim yanlısı muhafazakarları rahatsız ediyordu. Tepkilerin ardından alınan karara göre; üniversiteler ve ortaöğrenim okullarında zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrenciler eğitim alamayacak.

İran'dayükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili ayrı ayrı duyuru yayımladı. Her iki bakanlığın duyurusunda, örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacakları ifade edildi.

BAŞÖRTÜSÜ YASASININ ESNETİLMESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Ülkede geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı. Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

REJİM YANLISI MUHAFAZAKARLARI RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜLER

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor. Sosyal medyada, ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.