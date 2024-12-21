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İran'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü, 4 Yaralı

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İran'ın Loristan eyaletinde meydana gelen kazada, 40 kişilik bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Olayda 10 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- İran'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 10 ölü, 4 yaralı

TAHRAN - İran'ın Loristan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İran'ın Loristan eyaletinde bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. İran Kızılay Loristan Eyaleti Müdürü Muhammed Gademi olayla ilgili yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletinden Kirman kentine gitmek üzere yola çıkan 40 kişilik yolcu otobüsünün Andimeşk-Poldohter kara yolunda kaza yaptığını belirtti. Kazanın yerel saatle 12.39'da meydana geldiğini ifade eden Gademi, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Bölgeye çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edildiğini belirten Gademi, olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceğini ifade etti. Gademi, kaza ile ilgili soruşturmanın da devam ettiğini aktardı.

İran'da Yolcu Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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