İran'da yıllar içinde çeşitli olaylarda öldürülen "Sünni kadınları anma programı" düzenlendi

İran'ın Gülistan eyaletinde ilk defa düzenlenen programda ülkedeki çeşitli olaylarda hayatını kaybeden "Sünni kadınlar" anıldı.

Gorgan şehrine bağlı Bender Türkmen ilçesinde "Birinci Sünni Şehit Kadınlar Oturumu" başlığıyla düzenlenen programda, 1979 İran Devrimi süreci, İran- Irak Savaşı ve terör saldırılarında hayatını kaybeden Beluç, Kürt, Arap ve Türkmen Sünni kadınlar anıldı.

Programa, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali'nin yanı sıra Kirmanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan, Sistan ve Belucistan, Hürmüzgan ve Gülistan gibi Sünnilerin yoğun yaşadığı eyaletlerinden gelen yüzlerce kişi ile siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

Programın başında Türkmen atları ile salon önüne gelen Gülistanlı Türkmenler, Filistin ve İran bayrakları ile katılımcıları selamladı.

Anma programına katılan İranlılar, Filistin halkına destek amacıyla Mescid-i Aksa resmi işlenmiş atkılar taktı.

Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü Besic Muztazaflar Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Süleymani, programda yaptığı konuşmada hayatını kaybeden kadınları rahmetle andıklarını belirtti.

Gazze'deki duruma da değinen Süleymani, İsrail'in saldırılarında binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğünü hatırlattı. Süleymani, en büyük dileklerinin İsrail işgalinin sona ermesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Hazreti Havva'nın "elma hikayesi", Hazreti Asiye'nin nehirde Hazreti Musa'yı bulması, Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı mabede götürmesi ve Hazreti Fatma'nın topluma hitap etmesi gibi konuları ele alan tiyatro oyunu sahnelendi.

Programın sonunda hatıra pulu tanıtılarak yetkililer tarafından imzalandı.